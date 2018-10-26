Pakistan JF-17’lerin satışını onayladı

Pakistan Savunma Bakanlığı, son zamanlarda iki taraf arasında imzalanan sözleşmeye paralel olarak, söz konusu uçağın Nijerya Hava Kuvvetleri’ne sağlanmasına yönelik taahhüdünü göstermek üzere bir devlet garantisi sertifikası verilmesini onaylayan bir kararnameyi yayınladı.

Bakanlık ayrıca, ekonomik karar alma komitesine PAC Kamra’nın (Pakistan Havacılık Kompleksi, Kamra’da bulunuyor) üç adet JF-17 savaş uçağı ve ilgili paketin Nijerya Hava Kuvvetleri’ne satışı için bir sözleşme imzaladığını bildirdi.

Sözleşmenin 6.1. Maddesine göre, PAC Kamra, Nijerya tarafından ödeme yapılmadan önce Pakistan Hükümeti’nden devlet garantisi temin edecek. Bu süreçte banka kredisi veya kredi finansmanı bulunmayacağı ECC’ye bildirildi.

Bakanlığın ECC’ye bildirdiğine göre Nijerya makamlarına; Pakistan Hükümeti’nin, devlet bankası garantisi belgesi vermektense, devlet garantisi belgesi vereceğini ve Nijeryalıların bunu kabul ettiklerini bildirdi.

Burada belirtilen garanti, Pakistan Hükümeti’nin, sözleşmeli ürünlerin ve ilgili ekipmanın, alıcıya PAC Kamra tarafından sağlanacağıyla ilgili kefaleti kapsıyor. Aynı zamanda, alıcı için zorunlu kabul edilebilir garantinin taslağı da eş zamanlı olarak gerekiyor.

Maliye Bölümü, ECC’nin onayına ve tüm ortak formalitelerin tamamlanmasına tabi olarak, devlet garantisi sertifikası verilmesine itirazda bulunmuyor.

(Defence Türk)