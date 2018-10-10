Pakistan ordusu uzun menzilli Ghauri füzesini başarıyla test etti Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, hem konvansiyonel hem de nükleer başlık taşıyabilen ‘Ghauri’ füze sisteminin deneme atışının başarıyla gerçekleştiği açıklandı. Füzenin, 1300 kilometre menzile sahip olduğu bildirildi