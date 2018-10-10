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Pakistan ordusu uzun menzilli Ghauri füzesini başarıyla test etti

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, hem konvansiyonel hem de nükleer başlık taşıyabilen ‘Ghauri’ füze sisteminin deneme atışının başarıyla gerçekleştiği açıklandı. Füzenin, 1300 kilometre menzile sahip olduğu bildirildi

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Açıklamada, bin 300 kilometre menzilli füzenin ülkenin nükleer kapasitesini artıracağı ve bölgesel istikrarı bozacak hamlelere karşı caydırıcı olacağı vurgulandı. 
 
Başarıyla gerçekleşen atışın ardından Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han ve Genelkurmay Başkanı Zübeyir Mahmud Hayat yetkilileri tebrik etti.
 
Pakistan, komşusu Hindistan’la sınır sorunları yaşıyor. Bu nedenle iki ülke arasında zaman zaman gerginlik artabiliyor.
 
(Dünya bülteni)

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