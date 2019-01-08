Pakistan, yerli olarak geliştirilecek roket projesi başlattı
Pakistan, çok namlulu roketatar sisteminde kullanılacak ve tamamen yerli olarak geliştirilecek bir roket projesi başlattı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Pakistan ordusu, topçu birliklerinin çok namlulu roketatar sisteminde kullanacağı A-100 isminde bir roket projesi başlattığını duyurdu.
Pakistan Hizmetlerarası Halkla İlişkiler Bürosu’ndan (ISPR) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A-100 isimli roketi Pakistanlı bilim adamları ve mühendisleri geliştirilecek, 100 kilometrelik bir menzile sahip olacak." ifadelerine yer verildi.
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