Pakistan'dan nükleer başlık taşıyabilen füze testi

Pakistan Hizmetler arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yayınlanan bir bildiride, "Stratejik Kuvvetler Komutanlığı (SFC) tarafından yapılan testte karadan karaya, kısa menzilli nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Nasr füzesinin testleri başarıyla tamamlandı." denildi.

ISPR ayrıca, füze testi ile birlikte Ordu Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın operasyonel verimliliğini arttırmak için istenen teknik parametrelerin yeniden doğrulanması için de bir tatbikat başlatıldığını bildirdi.

Nasr füzesi 60-70 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurma potansiyeline sahip. Ayrıca füze mevcut tehdit ortamında düşman saldırısı gibi her türlü durum karşısında hızlı karşılık verebiliyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Asif Ghafoor ise resmi sosyal medya hesabından "Bugün Pakistan tarafından karadan karaya balistik füze Nasr tatbikatı başladı." açıklamasında bulundu.