Paletli zırhlıları taşıyacak yerli motor IDEF'te görücüye çıktı

Kara araçları için motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, Türk savunma sanayisinin vitrini IDEF'19'a yeni bir ürünün ilk prototipi ile katıldı.

Türkiye’de ilk kez tamamen yerli ve milli imkanlarla oluşturulan Alp Hafif Paletli Araç Güç Grubu, 18 ton muharebe ağırlığına kadarki hafif ve orta seviye paletli zırhlı araçlara yönelik geliştirildi. Alp, yeni nesil zırhlı muharebe aracı, silah taşıyıcı araçlar, zırhlı muharebe araçları ve mevcut M113 araç ailelerinin ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilecek niteliklere sahip.

Sergilenen güç grubu temel olarak motor, transmisyon, soğutma, egzoz ve hava emiş sistemleri olmak üzere 5 ana alt sistemden oluşuyor, araç elektrik ve mekanik arayüzlerini bünyesinde barındırıyor. Böylelikle oluşturulan güç grubu, muharebe sahasında araç üzerindeki güç grubu bölmesinden kolayca sökülüp takılabilirken araçların muharebede kalma süresini artırıyor.

Güç grubunda dizel motor olarak TÜMOSAN tarafından geliştirilen TMSN serisi dizel motor ailesinin en yeni üyesi olan sabit basınçlı püskürtme (common rail injection) sistemine sahip 4 silindirli 04DC02IV052H4-360H dizel motoru kullanılmakta. Motorun anma gücü 268 kW (360BG), nominal devir hızı 2500rpm, yakıt tüketimi 205gr/kWs ve sıkıştırma oranı 15:1’e karşılık geliyor. Motor; yüksek güç yoğunluğu, yüksek tork, yakıt verimliliği ve özel askeri isterleri karşılayabilir şekilde aynı zamanda düşük işletme maliyeti ve kolay bakım edilebilir özellikte tasarlandı.

Güç grubunun soğutma paketi, hava emiş ve egzoz sistemleri TÜMOSAN tarafından zorlu çevre şartlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı, soğutma paketinde yerli üretim yapan AKG Türkiye ile çalışıldı. Güç grubu, çevre koşulları olarak artı 55 derecede tam performanslı çalışma imkanı sunuyor ve askeri standartlarda görev yapabiliyor.

Transmisyon olarak HST Otomotiv tarafından Türkiye’de yerli olarak üretilen Allison marka X200-4C cross drive (karşıt sürüşlü) transmisyon kullanıldı. Entegrasyon kolaylığı ve esneklik sağlayan modüler tasarıma sahip transmisyon; entegre tahrik, direksiyon ve fren sistemlerini içinde barındıran kompakt bir yapıya sahip.

Yüksek performans, yüksek güvenilirlik, dayanıklılık ve minimum maliyet şartları için tasarlanan Allison marka X200-4C transmisyon, güç aktarma organlarını ve aracı koruyan standart özellikleri bünyesinde barındırıyor ve sürücü eğitimlerini en aza indiren kullanım kolaylığı sağlıyor.