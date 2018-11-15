Pentagon, ABD ordusunu lazer silahlarıyla donatacak ABD Savunma Bakan Yardımcısı Michael Griffin, ABD ordusunun birkaç yıl içinde yüksek kapasiteli lazer silahına sahip olacağını ancak bunun için Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu sistemlerin geliştirilmesine yönelik yatırımları 3-4 kat artırması gerektiğini söyledi.