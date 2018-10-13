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Pentagon, çalışanlarının kişisel bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı temsilcisi Yarbay Joseph Buccino, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Pentagon'un, çalışanlarının kişisel verilerinin bilgisayar korsanlarının eline geçmesinin neden olduğu koşulları ve zararlarını araştırdığını söyledi.

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Buccino, Savunma Bakanlığı'nın 4 Ekim'de çalışanlarının kişisel verilerinin sızdırıldığını belirlediğini ve konuyla ilgili Kongre'yi bilgilendirdiğini ifade etti.
 
Buccino, sözkonusu bilgilerin Pentagon personeline seyahat hizmeti veren bir taşeron şirketi aracılığıyla gerçekleştiğini ve Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını da belirtti.
 
(Sputnik)

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