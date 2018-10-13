Pentagon, çalışanlarının kişisel bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı

Buccino, Savunma Bakanlığı'nın 4 Ekim'de çalışanlarının kişisel verilerinin sızdırıldığını belirlediğini ve konuyla ilgili Kongre'yi bilgilendirdiğini ifade etti.

Buccino, sözkonusu bilgilerin Pentagon personeline seyahat hizmeti veren bir taşeron şirketi aracılığıyla gerçekleştiğini ve Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını da belirtti.

(Sputnik)