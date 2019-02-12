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Pentagon, Elon Musk'ın roket sertifikasını incelemeye alıyor

ABD Hava Kuvvetleri, Elon Musk'ın SpaceX fırlatma araçlarının belirli kurallara uygun olup olmadığını belirlemesi için sertifika değerlendirmesi yapacağını duyurdu.

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  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Hava Kuvvetleri, ünlü girişimci ve milyarder Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX'in Falcon 9 ve Falcon Heavy roketlerinin fırlatma sertifikasının belirli kurallara uygun olup olmadığını belirlemek amacı ile değerlendirme yapacağını duyurdu.
 
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı General Michael Roark, Reuters’ta yer alan bilgiye göre, "ABD Hava Kuvvetlerinin, Geliştirilmiş Harcanabilir Fırlatma Aracı Sınıfı SpaceX Falcon 9 ve Falcon Heavy Fırlatma Araçları için fırlatma sistemi tasarımını sertifikalandırırken Fırlatma Hizmetleri Yeni Giriş Sertifika Kılavuzu'na uyup uymadığını belirleyeceğiz." diye konuştu.
 
Gözden geçirme işleminin bu ay başlayacağını belirten Roark, "Aralık ayında bir ABD askeri navigasyon uydusu taşıyan SpaceX roketi Florida'nın Cape Canaveral Uzay Üssü'nden havalanarak uzay taşımacılığı şirketinin ilk ulusal güvenlik görevini başarı ile geçekleştirdi." açıklamasında bulundu.
 
Geçtiğimiz günlerde SpaceX, gelecekte yaşanacak olağanüstü zorluklardan dolayı işçi sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurmuştu.

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