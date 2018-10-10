Pentagon virüs yayabilen böcek ordusu kurmak istiyor

ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA tarafından geliştirilen ve çeşitli tartışmalara neden olan projeye “Müttefik Böcekler” adı verilmiş. CRISPR gibi gen değiştirme teknikleriyle böceklerin genomları üzerinde oynama yapılarak, mısır ve tahıl tarlalarında ürünlerin dayanıklılığı arttırılmak isteniyor. Örneğin, beklenmedik bir sele maruz kalan tarlalara salınacak böceklerle ürünlerin büyümesi yavaşlatılarak selden zarar görmeleri engellenebilecek.

DARPA tarafından yapılan açıklamada, her sezon hedefli tedavilerin yapılacağı, böylece ABD gıda üretiminin hastalık, sel, don ve hatta dış ülke saldırılarına karşı korunmaya alınacağı, gıda güvenliğinin ulusal güvenlik unsuru olarak görüldüğü kaydediliyor.

Bilim camiasından bazı isimler projeye temkinli yaklaşıyor. DARPA tarafından yapılan açıklamaları tatmin edici bulmayan bilim adamları, böcek yerine neden spreyleme sitemlerinin kullanılmadığını soruyor. Freiburg Üniversitesi’nden Silja Voeneky “hastalık yaymak için böceklerin kullanılması klasik biyolojik silahtır” diyor.

Müttefik Böcekler program yöneticisi Blake Bextine ise endişeleri paylaşmıyor. “Ne zaman yeni ve çığır açan bir teknoloji geliştirseniz bunun savunma ya da saldırı kabiliyeti bulunur. Ancak, bu projede bunu yapmıyoruz." diyen Bextine, bitkileri tedavi ve koruma için çalıştıklarını, gıda güvenliğini ulusal güvenlik olarak gördüklerini ifade ediyor.

Proje daha emekleme aşamasında, ancak ülkenin farklı üniversitelerinden dört araştırmacıya proje üzerinde çalışmak için gerekli fon ayrılmış durumda. Projenin ilk denemeleri de başarıyla sonuçlanmış. Yaprak biti aracılığıyla mısır bitkisine florasan etkisi olan virüs bulaştırılmış. Test sonucunda mısır yaprakları ışık yaymaya başlamış.