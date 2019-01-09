Polonya ve Ukrayna ortak hava savunma sistemi geliştirecek

Polonya ve Ukrayna, birlikte orta menzilli hava savunma sistemi geliştirecek. Geliştirilecek kızılötesi güdümlü WICHER-ET füzesi 30 kilometre, aktif radar güdümlü WICHER-EA füzesinin ise 25 kilometre menzilli olması bekleniyor. Sisteme entegre şekilde çalışması planlanan pasif radarın ise 110 kilometre menzile sahip olması bekleniyor.

Polonya hava savunma sorunları hakkında bilimsel ve pratik bir konferans sırasında konuşan Roman Mushal, "Polonya özel savunma şirketi WB Electronics'in Ukrayna ile ortak çalışma yürüttüğünü, orta menzilli bir havadan havaya güdümlü füze sistemi geliştirmek için bir proje üzerinde çalıştıklarını" söyledi.

Söz konusu projenin Ukrayna yapımı R-27 havadan havaya güdümlü füzenin gelişmiş bir versiyonu olarak düşünüldüğünü anlatan Mushal, “Bu da bir hava savunma sistemi için gerekli materyallerin çoğunun zaten hazır olduğu anlamına geliyor. Motor, yakıt, hedef kafaları (aktif, pasif ve termal görüntüleme) gibi her şey hazır durumda." dedi.