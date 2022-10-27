Polonya'dan heyecanlandıran Bayraktar paylaşımı

<p>Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar insansız hava aracının videosuyla 'Geliyorlar' mesajını paylaştı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/10/27/9b4c75aafd5ce242c799adf1d0319869.jpg'/><p>Polonya Savunma Bakanlığı ise bu mesajı tekrar paylaşarak 'Beklemede kalın' dedi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/10/27/59d814c89ab93bdb621db6927874cfbc.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/10/27/b33b72a0d63365ee50d20cbc8ab2a7b4.jpg'/>