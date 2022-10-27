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Bilim-Teknoloji

Polonya'dan heyecanlandıran Bayraktar paylaşımı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar İHA'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

DHA27 Ekim 2022 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
Polonya'dan heyecanlandıran Bayraktar paylaşımı
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar insansız hava aracının videosuyla "Geliyorlar" mesajını paylaştı.

Polonya Savunma Bakanlığı ise bu mesajı tekrar paylaşarak "Beklemede kalın" dedi.

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