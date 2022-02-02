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Bilim-Teknoloji

''Project COLMENA'' göreve başladı

Meksika'da 'Project COLMENA' olarak adlandırılan ilk Ay keşif misyonunun göreve başladığı bildirildi.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:52
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Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) Rektörü Enrique Graue Wiechers, yaptığı açıklamada, 30 ila 60 günlük Ay görevinin başladığını söyledi.

Wiechers, görevin amacının Ay yüzeyine beş otonom mikro gezici yerleştirmek olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gezicilerin halihazırda ABD uzay aracı Peregrine'de olduğu ve haziranda Ay'a inmesinin beklendiği belirtildi.

Meksika'nın uzay girişimlerindeki çeşitli hedeflerinden biri olan "Project COLMENA", UNAM, Meksika Uzay Ajansı ve Uzay Enstrümantasyon Laboratuvarı (LINX) ortaklığında yürütülüyor.

Meksika Uzay Ajansı Genel Müdürü Salvador Landeros Ayala, COLMENA'nın, Ay'ın keşfine ilişkin ilk Meksika projesi olacağını belirterek benzer projelerin devam ettiğini kaydetti.

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