PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi Bakan Kacır'ın katılımıyla açıldı

PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi'nin açılış töreni, Bakan Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla OSTİM Teknopark'ta gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, yüksek hızlı trenden bataryaya, güneş enerjisinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan akıllı tıbbi cihazlara, endüstriyel robotlardan yeni nesil uydu teknolojilerine kadar farklı yenilikçi teknoloji sahalarında atılımlar gerçekleştireceklerini söyledi.

Güçlü uluslararası işbirliği mekanizmalarının bu noktada önem taşıdığını belirten Kacır, Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği (AB) programlarına entegre olarak ciddi katkı sunduğunu bildirdi.

Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanlarındaki bu güçlü bağı ve altyapısıyla AB programlarından her geçen gün daha da fazla istifade ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en yüksek bütçeli kamu AR-GE programı olan Ufuk Avrupa'da 391 projeyle 233,6 milyon avro fonu ülkemize kazandırdık. Bu yıl sonu itibarıyla Ufuk 2020'nin 7 yılında aldığımız fon miktarını almış olacağız. Toplam bütçesi 7,5 milyar avro olan Dijital Avrupa Programı'na katılım için eylülde imzamızı attık. Bu programla altyapımız ve firmalarımız hem dijitalleşme için yurt dışı fonlarından istifade edebilecekler hem de uluslararası ağlara entegre olabilecekler."

-ATÖLYE, TASARIMDAN PROTOTİPLEMEYE KADAR KATKI SAĞLAYACAK

AB ile bir başka ortak girişimlerinin Rekabetçi Sektörler Programı olduğuna işaret eden Kacır, programla, bugün açılışı yapılan tesisin finansmanı da dahil bugüne kadar 89 projeyi desteklediklerini ve 760 milyon avroluk yatırım yaptıklarını anlattı.

Kacır, kurdukları ortak kullanım tesislerinden yaklaşık 10 bin KOBİ ve esnafın istifade ettiği bilgisini vererek, kurulan veya desteklenen AR-GE ve yenilik tesislerinden binin üstünde işletmenin yararlandığını ve toplamda 1313 araştırmacının istihdam edildiğini aktardı.

AB programlarına ilişkin en büyük hedeflerinin Türkiye'nin AR-GE, inovasyon ve teknoloji altyapısını güçlendirmek olduğunu vurgulayan Kacır, bu altyapının en önemli yapıtaşlarından birinin de sayıları 101'i bulan ve içinde 9 bin 700'den fazla inovatif firma bulunduran teknoparklar olduğunu dile getirdi.

Kacır, teknoparklarla, üretilen projelerin ticarileşmesine imkan sağlarken katma değeri yüksek ürünler elde ettiklerini ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunduklarını söyledi.

Bu yapılardan biri olan PROTA'nın yaklaşık 5 milyon avroluk yatırım olduğunu belirten Kacır, atölyenin OSTİM teknoloji-sanayi ekosistemine tasarım, prototipleme ve ticarileştirme alanlarında katma değer getireceğine inandığını bildirdi.

- "SOSYAL İNOVASYON PROJESİ"

Kacır, savunma ve havacılık sanayisinin kritik alt yüklenicilerinin yer aldığı OSTİM'in, iş ve inşaat makineleri, medikal sanayisi, raylı ulaşım sistemleri ve haberleşme teknolojilerindeki özgün ürünleriyle uluslararası pazarlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini anlattı.

OSTİM Teknopark'ın, bugün geldiği noktada, 4 farklı yerleşkesinde 180 firmayla yaklaşık 1500 personel istihdamı ve yüzde 99 dolulukla faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Bu teknoparkımızda, kuluçka firmalarını serbest piyasaya hazırlayan hızlandırma programlarını, mentorluk projelerini ve yeni fikirleri, özel sektörle bir araya getiren yatırım ağı platformu hizmetleri girişimcilere sunulmakta. PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi, modern makine-ekipman parkı ve proaktif danışmanlık destekleriyle Türkiye'de ve Avrupa'da benzer gelişim hikayeleri gösteren altyapılar için referans konumuna yükselecek. Burası, başta OSTİM'deki sanayicilerimiz olmak üzere Ankara'daki tüm KOBİ'lerimizin son teknoloji talaşlı imalat, robotik kaynak ve lazer sistemi, metal ve plastik eklemeli imalat gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri için ortak kullanıma açık ve erişilebilir olacak. Bu yönüyle buranın sadece bir teknoloji altyapısı değil, aynı zamanda bir sosyal inovasyon projesi olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz."

Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "herkes için teknolojide fırsat eşitliği"nin her zaman Bakanlığın ajandasındaki en önemli gündem maddelerinden biri olacağını sözlerine ekledi.