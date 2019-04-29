PUBG’ye Silah Ustalık Sistemi geliyor

Dünyanın en çok oynan oyunlarından biri olan PUBG’ye Silah Ustalık Sistemi ekleniyor. Yeni özellikle birlikte oyuncuları silahlardaki ustalıkları ölçülecek ve derecelendirilecek.

SİLAH USTALIK SİSTEMİ İLE YENİ REKABET BAŞLIYOR!

Dünya çağında 1 milyonu aşkın oyuncu seviyesine ulaşan PUBG, yeni bir rekabet başlatıyor. Oyun sıransında Playerunknown's Battlegrounds oyuncularının silahları nasıl kullandıkları silahla ilgili tecrübeleri istatistiki olarak hesaplanacak ve rozet ile ödülledirecek.

Kullanıcıların hangi silahla ne kadar tecrübeli olduğu, silahla gösterdiği başarı rakamsal olarak görülebilecek. Ayrıca oyuncuların silah başarıları göz önünde bulundurularak Silah Deneyim Puanları yani Weapon XP kazanacak. Buna ek olarak ekstra oyuncular amblem ve rozetler ile de ödüllendirilecek.

Buna ek olarak oyuncuların zor pozisyonlarda yaptığı katletmeler; daha uzun süre hayatta kalmalarını, daha fazla düşman öldürmelerini ve daha hızlı Weapon XP kazanmalarını sağlayacak. Her silah için toplam 10 ustalık seviyesi olacak. Oyuncular bu ustalık seviyelerinde ilerledikçe oyun içinde kilitli olan eşyaları açma fırsatı yakalamış olacaklar.

Oyunun yapımcı şirketi yeni özellik hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Silah Ustalığı özelliği, şu anda tasarlanmış çok daha büyük bir sistemin ilk parçası. Geliştirici ailesi olarak büyüdükçe, daha iyi konsantre olmak ve daha çok öğrenmek için sizin yorumlarınız çok önemli. Gelecekteki ödüller veya Silah Ustalığı sistemi için ya da PUBG oyuncusu olarak daha iyi gelişebilmek için düşünceleriniz varsa lütfen bize bildirin.”