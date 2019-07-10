Putin: Dünyada benzeri yok, ama birkaç yıl sonra üretilebilir

Ural Federal Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Putin, "Son geliştirdiklerimizden biri olan ve oldukça gelecek vaat eden Avangard füze sisteminin dünyada bir muadili yok. Belki birkaç yıl sonra olur, ancak şimdilik hiçkimsede bulunmuyor" dedi.

Putin'e göre bu tür bir füzenin üretilmesi yeni malzemelerin geliştirilmesi ile mümkün oldu.

Putin, "Füzelerin yüzey sıcaklığı neredeyse 3 bin santigrat derece. Güneşin yüzey sıcaklığı ise 6 bin derece. Burada 3 bin derece olmasının sebebi ise atmosferin yoğun tabakalarında ilerlemesi. Eskimo etkisi: Yani uçuyor ve süzülüyor. Bu sırada yönlendirme sinyali geldiğinde gerekli zamanda gerekli ısıyı muhafaza ediyor. Bu, modern malzemelerdeki gelişmeler olmadan imkânsız olurdu" ifadelerini kullandı.

Avangard füze sisteminin mevcut sistemlerden ayıran özelliği atmosferde ve kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi.

Putin daha önce bu füzelerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğini belirtmişti. Rus lider, "Bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez oluyorlar. Kompozit manevraların kullanımı, uzun güdümlü uçuşlara izin veriyor. Bir meteor gibi, ateş topu gibi gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.