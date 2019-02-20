Putin'den 5G talimatı: Gerekli adımları atacağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki yıllarda Rusya'da yüksek hızlı İnternet erişiminin organize edilmesini ve beşinci nesil iletişim sistemlerinin (5G) faaliyete geçirilmesi talimatnı verdi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Federal Meclis'e yaptığı konuşmada, “Bu yıl, telekomünikasyon ağları, veri depolama ve işleme tesisleri dahil olmak üzere dijital ekonomi altyapısının geliştirilmesi için ana planı kabul etmek gerekiyor. Yüksek hızlı İnternet erişiminin organize edilmesi ve beşinci nesil iletişim sistemlerinin (5G) faaliyete geçirilmesi için adımlar atacağız." açıklamasında bulundu.
Rusya ilk 5G internet servisini 2018'in mayıs ayında Tataristan Cumhuriyeti'nin İnnopolis şehrinde test edilmişti. Tataristan hükümeti, Rostelekom ve Huawei tarafından imzalanan anlaşmaya göre Rusya'da 5G çalışmaları dahil birçok teknoloji alanında ortak hareket edilecek.
Rusya'da MTS, Vimpelcom ve Megafon telekom şirketleri 5G teknolojisini halen test ediyor. Rusya'da 5G iletişim ağlarının 2020'den sonra ticari faaliyete geçmesi bekleniyor.
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