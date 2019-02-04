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Sarmat füzesinin geliştirme çalışmaları planlandığı gibi ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, RS-28 Sarmat kıtalararası füzenin geliştirilme çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini açıkladı.

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  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin ile yaptığı toplantıda, Putin'in Sarmat'ın üretilmesinde ve füzenin savaş görevine alınmasına yönelik hazırlıklarda kaydedilen ilerlemelere özel ilgi duyduğunu belirtti.
 
Toplantıda Sarmat RS-28 sıvı yakıtlı termo-nükleer kıtalararası balistik füzenin geliştirilme çalışmalarının beklendiği zaman dilimine uygun bir şekilde ilerlediği belirtildi.
 
Ayrıca Rusya’nın savunma sanayi kompleksinden bir kaynak, Sarmat’ın Plesetsk Uzay Üssü'ndeki uçuş testlerinin 2019’un ikinci yarısında başlayacağını, testlerin tamamlanması için son resmi tarihin 2020 olduğunu, bu tarihten sonra ise seri üretilen bir füzenin testlerine başlanacağını belirtti.
 
Geçtiğimiz hafta Rus Arsenal Oteçestva dergisinin askeri uzmanı Aleksey Leonkov, haftalık Zvezda dergisi için kaleme aldığı yazıda, ABD’nin tüm nüfusunun yok edilmesi için 10 adet RS-28 Sarmat kıtalararası balistik füzenin yeterli olacağını yazmıştı.
 
Rus kaynaklar Sarmat (Satan-2) sıvı yakıtlı termo-nükleer kıtalararası balistik füzesinin, 16 bin kilometre menzili olduğunu, 10 ile 20 arasında nükleer başlık taşıyabildiğini, ayrıca hipersonik silahlar taşıma kapasitesinin bulunduğunu ve 7 bin kilometre hızla ilerleyebildiğini iddia ediyor.
 

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