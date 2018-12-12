RAF Typhoon ilk kez üzerinde Meteor BVRAAM ile Uçtu
Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), ülkenin hava sahası savunması için Hızlı Reaksiyon Tepki Uyarısı görevi çerçevesinde RAF Lossiemouth hava üssünden ilk kez Meteor füzesiyle havalandı. Böylece MBDA’nın Görüş Ötesi havadan havaya meteor füzesi Typhoon’da operasyonel oldu.
Birleşik Krallı Savunma Bakanlığı 10 Aralık'ta MBDA Meteor'ın RAF Eurofighter Typhoon savaş uçakları üzerinde faaliyete geçeceğini duyurdu. MoD'ye göre, Meteor silahlı Typhoons ilk kez İskoçya'daki RAF Lossiemouth'dan (QRA North) ülkenin ekonomik çıkar alanına giren ve tanımlanamayan bir uçağı durdurmak üzere havalandı ancak uçakla karşılaşmadan Typhoon, üsse döndü.
Meteor program ortakları Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’tan oluşuyor. Füze, Saab Gripen C / D ve Dassault Rafale'de zaten entegre durumda.
(C4Defence)
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