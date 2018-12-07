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Rahmi alınan farelerde hafıza sorunu tespit edildi

Arizona Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümünden bilim adamlarının yürüttüğü çalışmada, farelerin rahimlerinin operasyonla alınmasının ardından bellekle ilgili bazı problemler yaşadıkları saptandı.

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ABD'de yürütülen araştırmada, rahmi alınan farelerin  bellekle ilgili problem oluştuğu ortaya çıktı. Çalışmada fareler 4 gruba ayrıldı. İlk gruptaki farelerin sadece  rahimleri alındı, ikinci grup farelerin sadece yumurtalıkları alındı, üçüncü grup  farelerin hem rahmi hem yumurtalığı alınırken, dördüncü grup farelerin hiçbir  organı alınmadı. Operasyondan 6 hafta sonra, bu farelere hazırlanan labirentte  nasıl dolaşacakları öğretildi.
 
Deneyde sadece rahmi alınan farelerin diğer gruptakilere göre  labirenti hatırlamakta daha zorlandıkları tespit edildi.
 
Çalışmada rahmin vücuttaki sinir sistemi aracılığıyla beyinle doğrudan  bağlantısının olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.
 
Araştırma ekibinin lideri Heather Bimonte-Nelson, menopoza girmeden  önce rahmi alınan fakat yumurtalıkları bırakılan kadınların bunama riskinin daha  fazla olduğuyla ilgili bazı çalışmalarının bulunduğuna işaret ederek, farelerde  yürüttükleri çalışmada sadece rahmin beyin fonksiyonlarını nasıl etkilediğini  görmek istediklerini kaydetti.
 
Araştırmanın sonuçları "Endocrinology" dergisinde yayımlandı.

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