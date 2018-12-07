Rahmi alınan farelerde hafıza sorunu tespit edildi

ABD'de yürütülen araştırmada, rahmi alınan farelerin bellekle ilgili problem oluştuğu ortaya çıktı. Çalışmada fareler 4 gruba ayrıldı. İlk gruptaki farelerin sadece rahimleri alındı, ikinci grup farelerin sadece yumurtalıkları alındı, üçüncü grup farelerin hem rahmi hem yumurtalığı alınırken, dördüncü grup farelerin hiçbir organı alınmadı. Operasyondan 6 hafta sonra, bu farelere hazırlanan labirentte nasıl dolaşacakları öğretildi.

Deneyde sadece rahmi alınan farelerin diğer gruptakilere göre labirenti hatırlamakta daha zorlandıkları tespit edildi.

Çalışmada rahmin vücuttaki sinir sistemi aracılığıyla beyinle doğrudan bağlantısının olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Araştırma ekibinin lideri Heather Bimonte-Nelson, menopoza girmeden önce rahmi alınan fakat yumurtalıkları bırakılan kadınların bunama riskinin daha fazla olduğuyla ilgili bazı çalışmalarının bulunduğuna işaret ederek, farelerde yürüttükleri çalışmada sadece rahmin beyin fonksiyonlarını nasıl etkilediğini görmek istediklerini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Endocrinology" dergisinde yayımlandı.