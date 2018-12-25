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RASAT Uydumuz Sicilya, Etna yanardağını görüntüledi

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından, Türkiye’de tasarlanıp, üretilen ilk milli yer gözlem uydusu RASAT, yörüngedeki yedinci yılını başarıyla tamamladı. RASAT Uydumuz 22 Kasım 2018 tarihinde Sicilya, Etna yanardağının bu muhteşem görüntüsünü aldı.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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Tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, 17 Ağustos 2017 tarihi itibariye yörüngesindeki yedinci yılını doldurdu. RASAT,  7 yıl süresinde yörüngesinde 37 bin 290 tur attı, toplam 2 bin 448 görüntüleme görevi gerçekleştirerek, 14.057.100 km2 lik alanı görüntüledi.
 
Etna Yanardağı, 22 Kasım 2018 RASAT görüntüsü
 
Etna Yanardağı, 22 Kasım 2018 RASAT görüntüsü
 
 

 

 
 
 

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