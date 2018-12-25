RASAT Uydumuz Sicilya, Etna yanardağını görüntüledi

Tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, 17 Ağustos 2017 tarihi itibariye yörüngesindeki yedinci yılını doldurdu. RASAT, 7 yıl süresinde yörüngesinde 37 bin 290 tur attı, toplam 2 bin 448 görüntüleme görevi gerçekleştirerek, 14.057.100 km2 lik alanı görüntüledi.

Etna Yanardağı, 22 Kasım 2018 RASAT görüntüsü

Etna Yanardağı, 22 Kasım 2018 RASAT görüntüsü