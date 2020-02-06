Rekor kıran kadın astronot Dünya'ya dönüyor

star.com.tr 06.02.2020 12:38 - Güncelleme: 06.02.2020 12:38

NASA yaptığı açıklamada, uzayda 328 gün geçiren Koch'un Avrupa Uzay Ajansı'ndan Luca Parmitano ve Rus uzay ajansından Alexander Skvortsov ile birlikte bugün Kazakistan'a ineceklerini bildirdi.

41 yaşındaki Michigan doğumlu bir mühendis olan Koch, 28 Aralık 2019'da NASA'nın kıdemli astronotu Peggy Whitson'ın elinde bulunan, bir kadın tarafından tek bir uzay uçuşunda 289 gün kalma rekorunu uzayda 328 gün geçirerek ele geçirdi.

Koch, NASA'dan mevkidaşı Jessica Meir ile birlikte Ekim ayında ilk kez sadece kadın astronotlardan oluşan bir uzay yürüyüşünü de yaparak tarihe geçmişti.

Uzaya giden ilk kadın, 1963 yılında uçan Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova idi. Tereşkova, 16 Haziran 1963 yılında, Vostok 6 pilotluğu için 400'ü aşkın başvuru ve 5 finalist arasından birinci seçildi. Uzayda, Dünya'nın yörüngesinde 48 tur atarak yaklaşık 3 gün geçirdi.

ISS'de kalma süresi uzatılmış olan Koch'un aksine, birlikte dünyay dönecek olan medlektaşları Parmitano ve Skvortsov altı aylık düzenli görevleri tamamladılar.

Parmitano, ISS'nin komutasını Salı günü Roscosmos'dan Oleg Skripochka'ya devretti.