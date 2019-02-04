Rus Roselectronic renk değiştiren kamuflaj malzemesi üretime başlıyor
Rus devlet kuruluşu Rostec'in bir alt kuruluşu olan Roselectronic, askerler ve askeri teçhizatlar için çevrenin rengine uyum sağlama yeteneğine sahip giysileri üretmeye başlayabileceklerini duyurdu.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rus Savunma Bakanlığı'nın isteği üzerine Tekhnomash Merkez Teknoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen çevrenin rengine uyum sağlayan, elektrikle kontrol edilebilen kamuflaj giysilerin bir prototipini 2018 uluslararası askeri ve teknik forumunda tanıtılmıştı.
Rostec tarafından bugün yapılan açıklamada, "Şu anda enstitü, malzemeyi sivil endüstrilerde kullanma ve ürün prototipleri geliştirme olasılığını araştırıyor. Gelecekte bu teknoloji sivil giysilerde yada reklam medyasında da kullanılabilir. Ayrıca bu teknolojiyi kısa zaman önce askeri birliklerin kamuflajında kullandık." dedi.
Rostech Başkanı Sergey Çemezov, "Biz sürekli askerlerin ekipmanlarını teknoloji odaklı geliştiriyor vr güncelliyoruz. Temel amaç,askerlerimizin güvenliğini artırmak, teknik ekipmanını güçlendirmek. Son yeniliklerimizden biri de bir bukalemun gibi çevrenin rengini taklit eden giysi oldu." diye konuştu.
Giysinin deneysel örneklerinin elde edildiğini dile getiren Çemezov, onların yardımıyla askerleri, tankları ve diğer askeri teçhizatı görünmez yapabileceklerini iddia etti.
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