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Bilim-Teknoloji

Resmi açıklama yapıldı: 140 adet uçak satın alacaklar

Çin'in Airbus'tan 17 milyar dolar ödeyerek 140 yolcu uçağı satın alacağı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada anlaşmanın Çin hava yolu şirketlerinin önceki taahhütlerinin onaylanması niteliğinde olduğu bildirildi.

AA4 Kasım 2022 Cuma 19:01 - Güncelleme:
Resmi açıklama yapıldı: 140 adet uçak satın alacaklar
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Çin Havacılık Ekipmanları Tedarik Şirketinden yapılan açıklamada, 132 adet A320 ve 8 adet A350 tipi yolcu uçağı almak üzere Airbus ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugün Pekin'e yaptığı ziyarette imzalanan anlaşmanın toplam bedelinin 17 milyar dolar olacağı belirtildi.

292 UÇAK ALMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİ

Airbus'tan yapılan açıklamada da anlaşmanın Çin hava yolu şirketlerinin önceki taahhütlerinin onaylanması niteliğinde olduğu kaydedildi.

Çin'in "üç büyük" devlet hava yolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, temmuzda Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti. Sağlanan anlaşma bu kapsamdaki siparişlerin bir kısmını içeriyor.

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