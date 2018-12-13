Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı kuruldu

Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı kuruldu.

Merkezi Ankara olan Ajans, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde, Milli Uzay Programını hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmakla görevlendirildi.

Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planların hazırlanacağı Türkiye Uzay Ajansı'nda; uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil uzay ve havacılıkla ilgili her türlü teknolojiye ilişkin çalışma yürütülecek.

Ülke genelinde uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerine yönelik ilginin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütecek olan Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK programları üzerinden proje çağrılarına çıkacak.