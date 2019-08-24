Rusya fırlatmıştı! İlk girişimi başarısız oldu

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Robot taşıyan Rus uzay aracının uzay istasyonuna ilk kenetlenme girişimi başarısız oldu

Rusya'nın ilk insansı robotunu taşıyan Soyuz uzay aracı uluslararası uzay istasyonuyla otomatik bağlantı kuramadı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya, içerisinde insansı robot FEDOR'un bulunduğu MS-14 kargo aracını Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Perşembe günü Türkiye saati ile 06:38'de Soyuz 2.1a roketi ile fırlatmış, bugün ise Uluslararası Uzay İstasyonu’na otomatik kenetlenme aşamasını başlatmıştı.  Ancak aracın istasyona kenetlenemediği bildirildi.
 
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), planlanan ilk kenetlenme girişiminin başarısızlığından sonra yerleştirme manevralarının tekrarlandığını açıkladı.
 
UZAYDAKİ RİSKLİ GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLİR
 
Rusya’nın insansı robotu FEDOR hakkında açıklamalarda bulunan Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, “FEDOR’un uzay görevi, insanları uzay istasyonları dışındaki en riskli görevleri yerine getirmeyi amaçlayan operasyonlar için çok önemli bir adım olacak." ifadelerini kullanmıştı.
 
Rogozin ayrıca, "FEDOR’un Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapacağı uçuş ile birlikte antropomorfik robotik sistemlerin kullanımının ilki olacak." dedi.
 
YAPAY ZEKÂ UZAYDA DA İŞLEVSEL OLACAK
 
İlk olarak 2017’de silah ateşlerken yayımlanan bir videosu ile meşhur olan ve pek çok kişinin robotların geleceğine ilişkin daha fazla endişe duymasına yol açan FEDOR hakkında konulan Rogozin, “Terminatör yaratmaya çalışmıyoruz, ancak yapay zekânın pek çok alanda işlevi olacağını öngörmek güç değil.” açıklamasında bulunmuştu.

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