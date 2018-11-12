Rocket Lab'ın Electron roketi ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi

Yeni Zelanda'da bulunan fırlatma alanından fırlatılan Electron, 6 minik uyduyu yörüngeye çıkarmak için görevlendirildi ve fırlatma gerçekleşti. Başarıyla gerçekleştirilen fırlatmanın ardından Rocket Lab, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla tüm uyduların yerlerine başarılı şekilde bırakıldığını açıkladı.

Ekip yaşanan ertelenmeler ve aksiliklere rağmen artık fırlatmalara ve yeni görevlere hazır. Özellikle küçük uyduları uzaya götürmek için en uygun alternatiflerden biri olan Electron'un amacı daha az maliyetli ve daha kolay uçuşlar gerçekleştirmek. 17 metre uzunluğunda olan Electron, aynı anda 227 kg'ye kadar yükü yörüngeye taşıyabiliyor. Rocket Lab'ın sıradaki hedefi ise uçuşlarına çok ara vermeden Aralık ayında da bir fırlatma gerçekleştirebilmek.

(Webtekno)