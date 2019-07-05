30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6108
  • 6,3222
  • 255.258
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Rosatom'dan Akkuyu NGS'deki Türk uzmanlara eğitim

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Akkuyu NGS'de atom enerjisi alanında çalışan 72 Türk uzmana eğitim verildiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rosatom'dan yapılan açıklamada, şirket bünyesinde yer alan Rosatom Teknik Akademisi ve Rosenergoatom AŞ tarafından Akkuyu NGS'de atom enerjisi alanında çalışan 72 Türk uzmana verilen eğitimin bu ay başladığı ve 4 ay süreceği belirtildi.

Açıklamada, toplam 6 programdan oluşan ve Rusça gerçekleştirilen eğitimin, teorik kısmının Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinin (MEPhI) Obninsk sahasında, staj eğitimlerinin ise Leningrad ve Kalinin NGS'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yöneticisi Natalya Shulepova, eğitimin MEPhI'ye bağlı Obninsk Nükleer Enerji Mühendisliği Enstitüsünden mezun olarak Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Türk uzmanlara verildiğini aktardı.

Shulepova, "Şu anda Akkuyu NGS personel alımları ve onların eğitimlerinin yürütülmesi taleplerine uygun olarak genç uzmanlar, bilgi seviyelerinin kontrolünün yanı sıra psikolojik ve fizyolojik inceleme prosedürlerinden de geçmekteler. İlk grubun eğitim programı yıl sonuna kadar devam edecek. Eğitim yılının sonunda ise katılımcıları bir sınav beklemekte." bilgisini verdi.

Eğitime katılanlardan Yunus Emre Saldıran, Rosatom Teknik Akademisinde reaktör bölümünde kıdemli operatör olarak yetiştirilmek üzere eğitim aldığını belirterek, "Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünün kutlanacağı 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Bize verilen görev, 5 yıl içinde santral inşasının tamamlanarak halkımıza elektrik enerjisi akışının sağlanmasıdır. Bu nedenle bilgi birikimine gerçekten çok ihtiyacımız var ve bu bağlam

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Flaş gelişme! Mahalleyi terk ettiler

Flaş gelişme! Mahalleyi terk ettiler

İstanbul'da kurbanlık fiyatları belli oldu

İstanbul'da kurbanlık fiyatları belli oldu

O ülkede FETÖ'ye büyük darbe! Hepsi devredildi

O ülkede FETÖ'ye büyük darbe! Hepsi devredildi

Başkan Erdoğan'dan 'yeni parti' değerlendirmesi: Maalesef bunlar...

Başkan Erdoğan'dan 'yeni parti' değerlendirmesi: Maalesef bunlar...

'Avrupa Konseyi ilk kez anacak, biz de buna katkı sağlıyoruz'

'Avrupa Konseyi ilk kez anacak, biz de buna katkı sağlıyoruz'

Türkiye'yi dehşete düşürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi dehşete düşürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

Bu kareler ilk kez ortaya çıktı!

Bu kareler ilk kez ortaya çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

Yaşlı yakınına bakana 1.305 lira! İşte şartları

Yaşlı yakınına bakana 1.305 lira! İşte şartları

İstanbul'daki plajlar derecelendirildi! Bakın hangi plajlar iyi not aldı...

İstanbul'daki plajlar derecelendirildi! Bakın hangi plajlar iyi not aldı...

Pentagon'dan 'askeri uzay üssü' adımı

Pentagon'dan 'askeri uzay üssü' adımı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019