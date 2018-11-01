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Soyuz FG kazasının nedeninin taşıyıcıda yer alan sensördeki hatadan kaynaklandığı açıklandı

Soyuz FG roket kasasının nedeninin taşıyıcının birinci ve ikinci aşamalarının ayrılmasını işaret eden sensördeki hata olduğu Roskosmos tarafından duyuruldu.

  • DHA
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Roskosmos Uçuş Programları Müdürü Sergey Krikalev yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce kaza komisyonu çalışmaları sonlandırdı, kaza ikinci ve üçüncü aşamanın ayrılma hatasından kaynaklandı.  Yanlardan birisi ayrılma esnasında gerekli uzaklığa gitmedi ve ikinci aşamada yakıt tankına çarptı. Komisyon bunun nedeninin birinci ve ikinci aşamanın ayrıldığı sinyalini veren sensörün çalışma hatası olduğunu saptadı" dedi.
 
Krikalev, Rusya Bilimler Akademisi Tıp ve Biyoloji Sorunları Enstitüsü´nün 55. yılına özel törende, şu anda güvenilir uçuşların yapılmasının sağlanması için önlemlerin alındığını söyledi.
 
Soyuz-FG 11 Ekim´de Baykonur hava üssünde fırlatıldıktan sonra kaza yaptı. Roskosmos kozmonotu Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague kazada zarar görmedi.

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