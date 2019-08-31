Rus askeri uydusu operasyonel yörüngeye yerleştirildi
Rusya, GEO-IK-2 askeri uydusunu Rokot taşıyıcı roketi ile dün Plesetsk Uzay Üssünden yörüngeye fırlatıldığını bildirdi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, GEO-IK-2 askeri uydusunu taşıyan Rokot taşıyıcı roketinin suma günü Plesetsk Uzay Üssünden yörüngesine fırlatıldığı bildirildi.
Roket, Türkiye saati ile 17: 00'de fırlatıldı ve yaklaşık 2 saat sonra uydu, taşıyıcı roketin üçüncü aşamasından da başarıyla ayrılarak yörüngesine yerleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen bir askeri uydu olan GEO-IK-2 uydusu, askeri ve sivil uygulamalar arasında haritacılığı kolaylaştıracak şekilde Dünya'nın şekli ve yerçekimi alanının çok kesin ölçümlerini sağlamak için geliştirildi.
Rokot füzesi ise, kıtalararası balistik füze RS-18'in operasyondan çekilmesinden sonra bir dizi değişiklikler yapılarak uzay roketi haline getirildi.
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