Rus bayrak taşıyıcı havayolu firması Rosatom ile işbirliği yaptı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom ve Aeroflot Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen VIII. Doğu Ekonomi Forumu'nda bir araya geldi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Aeroflot Genel Müdürü Sergey Alexandrovsky havacılık ekipmanları alanında iş birliğini kapsayan memoranduma imza attı.

Anlaşma kapsamında, Rosatom'un araştırma ve üretim bölümü temelinde üretim hedefi oluşturulması, sertifikalı üretimde uzmanlaşılması ve Rusya'da faaliyet gösteren yabancı yapımı uçaklar için ekipman ve parçaların bakımının yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, bu yıl yabancı yapımı uçak sistemleri için bazı ürünlerin ithal ikamesi konusunda iki şirketin ortak proje yürüttüğünü belirterek, "Aeroflot mühendisleri tasarım desteği sağlarken, Rosatom enstitülerinden uzmanlar da araştırmalar ve üretim konusunda destek verdi. İşbirliğimizin daha da artacağına inanıyorum. Ne de olsa ortak bir hedefimiz var, o da ülke ekonomisinin stratejik sektörlerine modern, rekabetçi ve yüksek kaliteli ürünler sunmak." ifadelerini kullandı.

