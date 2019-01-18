Rus bilim adamları çevre dostu roket yakıtı geliştirdi

Rus basınında çıkan haberlere göre, Uygulamalı Kimya Araştırma Merkezi uzmanları roketler için çevre dostu yakıt geliştirmeyi başardı. Rusya Federal Uzay Ajansı‘nın (ROSCOSMOS) talimatıyla Rus bilim adamları tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan çevre dostu yakıtın 29 Ocak ile 2 Şubat tarihlerinde akademik duyurusunun yapılacağı açıklandı. Bilim insanlarının çevre dostu yakıt için ilk laboratuvar testlerini başarıyla tamamladığı, testlerin geliştirilerek süreceği, 2021 ile 2023 yılları arasında çevre dostu yakıtın roketler üzerinde denenmeye başlanacağı öğrenildi. Çevre dostu yakıtların sadece uzay teknolojilerinde değil, savunma sanayisinde özellikle de insansız hava araçlarında kullanılabileceği açıklandı.