Rus emniyet güçleri, Geliştirilmiş ShAK-12 otomatik makineli tüfeği teslim almaya başladı

ROSTEC Firmasına bağlı Spor Ve Av Silahları Merkezi Tasarım Araştırma Bürosu Temsilcisi Yuriy Amelin, Sputnik'e yaptığı açıklamada ShAK-12’nin özel birlikler için bile az sayıda üretilen çok özel bir silah olduğunu söyledi. Amelin “Bize siparişler geliyor, biz de onları devlet savunma siparişleri çerçevesinde yerine getiriyoruz. Ancak, bu silahın seri üretim çerçevesinde büyük miktarlarda üretilmesi planlanmamıştı” dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) siparişi üzerine üretilen 12.7 X55 mm kalibreli otomatik makineli tüfek ShAK-12’nin en son versiyonunu, Rusya Özel Kuvvetleri’nin de kullanılacağı bilgisi kamuoyunda yer almıştı.

İlk defa DefexpoIndia-2018 Savunma fuarında sergilenen silah kurşun geçirmez yelek veya güvenlikli oda içindekileri dahil olmak üzere, hasmın hızlı ve etkili bir biçimde etkisiz hale getirilmesini sağlıyor.

(C4Defence)