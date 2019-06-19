Benzersiz özelliğini anlattı: Su-57 bu sistemlerle dolu olacak

Rus Korgeneral Anatoliy Gulyayev: Su-57 imha sistemleriyle donatılacak
Rusya Silahları Kuvvetleri Ana Daire Başkanı Korgeneral Anatoliy Gulyayev, tüm Su-57 savaş uçaklarının özellikleriyle yabancı muadillerini geride bırakan imha sistemleriyle donatılacağını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Gulyayev, 5. nesil çok fonskiyonlu Su-57 savaş uçaklarının eşi benzeri olmayan özelliğini anlattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ndeki üç alayın 2028 yılına kadar Su-57'lerle donatılması talimatını verdiğini anımsatan Gulyayev, bu uçakların en yeni imha sistemleriyle teçhiz edileceğini vurguladı.
Gulyayev, Su-57'lerin kamuoyuna tanıtıldığı andan itibaren birçok yabancı uzmanın bu uçağı Batılı muadillerinin önüne taşıyan eşsiz özelliklerini mercek altına aldığının altını çizdi. (Sputnik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.