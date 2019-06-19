Benzersiz özelliğini anlattı: Su-57 bu sistemlerle dolu olacak

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Rus Korgeneral Anatoliy Gulyayev: Su-57 imha sistemleriyle donatılacak

Rusya Silahları Kuvvetleri Ana Daire Başkanı Korgeneral Anatoliy Gulyayev, tüm Su-57 savaş uçaklarının özellikleriyle yabancı muadillerini geride bırakan imha sistemleriyle donatılacağını söyledi.

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Gulyayev, 5. nesil çok fonskiyonlu Su-57 savaş uçaklarının eşi benzeri olmayan özelliğini anlattı.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ndeki üç alayın 2028 yılına kadar Su-57'lerle donatılması talimatını verdiğini anımsatan Gulyayev, bu uçakların en yeni imha sistemleriyle teçhiz edileceğini vurguladı.
 
Gulyayev, Su-57'lerin kamuoyuna tanıtıldığı andan itibaren birçok yabancı uzmanın bu uçağı Batılı muadillerinin önüne taşıyan eşsiz özelliklerini mercek altına aldığının altını çizdi. (Sputnik)

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