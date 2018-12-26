Rus kozmonot: Uzay aracı içeriden delindi

Soyuz MS-09 kapsülünde Ağustos 2018’de oluşan 2 milimetre çapındaki deliği soruşturan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), kapsülün dünyaya dönüşünün ardından kozmonot Sergey Prokopyev’in tanık ifadesini aldı. Rus kozmonot Prokopyev, kapsüldeki gizemli deliğin içeriden oluştuğunu belirtti.

TM Dijital Haber Merkezi'nden Gökhan Ertaş'ın haberine göre; uzay aracı ve içerisindeki iki astronot ile bir kozmonotun dünyaya dönüşünün akabinde, olayı inceleyen Roscosmos müfettişleri, Rus kozmonotun olayla ilgili tanık ifadesini aldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) bilim adamları, bu yıl 29 Ağustos’ta basınç kaybı olduğunu farketmiş, kaynağın Soyuz (MS-09) kapsülündeki 2 milimetre çapında bir delik olduğunu belirlemiş ve acil müdahale ile geçici olarak deliği kapatmışlardı. Olayın ardından Roscosmos konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Rus uzay aracı Soyuz MS-09 kapsülü 20 Aralık'ta üç kozmonot ile birlikte dünyaya geri döndü. Uzay aracının dünyaya dönüşünden birkaç gün önce sızıntı meydana gelen bölümü incelemek üzere uzay yürüyüşüne çıkılmış, 6 saatten uzun süren yürüyüşte UUİ'ye kenetli Soyuz MS-09 uzay aracının dış cephesi incelenmiş hava basıncının yitirilmesine neden olan ve içeriden yamalanan delik dışarıdan tetkik ve tamir edilerek aracın dönüşte kullanılması için hazır hale getirilmişti.

Gizemli deliğin Dünya’da mı yoksa uzayda mı açıldığı tam olarak netlik kazanmazken, Roscosmos, deliğin kasten açılmış olma ihtimaline odaklanmış durumda. Prokopyev, deliğin ne zaman açıldığını belirlemek için soruşturmanın genişletilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılması için daha fazla zaman gerektiğini söyledi. Ayrıca Prokopyev, deliğin bir astronot tarafından delinmiş olabileceğini ihtimalini kesinlikle reddediyor.

Aylardır süren soruşturmada yeni bir gelişme olsa da sonuç pek değişmiyor. Hala deliği kimin veya ne zaman açtığı bilinmiyor ve muhtemelen bilinmeyecek de; çünkü Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, "Rus kozmonotun ya da Amerikan astronotlarının deliği açtığı ihtimali üzerinde durmamız bile kozmonotların itibarını tehlikeye atar." diyor.

Diğer bir ihtimal ise; “Uzay aracı, uzaya gönderilmeden önce delindi (Rus mühendisleri sabote etti)” iddiası. Bu durum Rusya Federal Uzay Ajansı'nın itibarını tehlikeye atacağından, her iki sonucun da basına yansıtılmayacağı çok açık.