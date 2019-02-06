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Rus nanoteknoloji firması Rusnano Tesla hissedarı olabilir

Rusya merkezli nanoteknoloji şirketi Rusnano, ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Maxwell Technologies'i satın alması durumunda, Tesla hissedarı olacak.

  • DHA
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Rusya merkezli nanoteknoloji şirketi Rusnano, ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Maxwell Technologies'i satın alması durumunda, Tesla hissedarı olacak.
 
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, "Rusnano'nun Maxwell'de az miktarda hissesi bulunuyor. Bu yüzden Tesla'nın MAxwell'i satın alması durumunda Rusnano da Elon Musk'ın şirketinde hissedar olabilir" denildi.
 
Otomotiv ve diğer endüstriler için enerji depolama hizmeti veren Maxwell Technologies, Tesla ile yapılacak anlaşmanın 2019'un ikinci yarısında tamamlanacağını duyurmuştu. Söz konusu anlaşma kapsamında Tesla, yüzde 55 primle Maxwell hisselerini 4.75 dolardan satın alacak.

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