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Rus nükleer denizaltısıyla Kalibr füzesi fırlatıldı

Rusya donanması Barents denizinde Severodvinsk nükleer güçlü denizaltısıyla 3M-54 Kalibr füzesi fırlattı. Tatbikat kapsamında füze 700 kilometre uzaklıktaki bir hedefi vurdu.

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Rusya donanmasına ait Severodvinsk nükleer denizaltısıyla Barents denizinde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında 3M-54 Kalibr füzesiyle 700 kilometre uzaklıktaki bir hedef vuruldu.
Donanmadan yapılan açıklamaya göre, tatbikat Barents denizi üzerindeki atış alanlarından birinde yapıldı. Füzenin vurduğu hedef de Arhangelsk bölgesindeki Çija poligonundaydı.
 
Kalibr füzesi ağırlığı 450 kilograma varan savaş başlıklarıyla 700 metre kadar uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor. Füzenin bazı versiyonları süpersonik hızlara ulaşabiliyor.
 
(Sputnik)

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