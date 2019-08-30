İlk görüntüler yayınlandı! Yüksek hassasiyetli füze böyle fırlatıldı

Rus ordusu, yüksek hassasiyetli seyir füzesi test etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Vyshny Volochek Hücumbotuyla gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerinin görüntüsünü yayınladı.
- DHA
Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, füzenin ilk denemesinin, Rusya’nın 12 askeri bölgesinden biri olan Güney Askeri Bölgesi’nde (SMD) tatbikat kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Füzenin, 40 deniz mili uzaklıkta bulunan hedefi başarıyla vurduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.
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