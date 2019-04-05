Rus robot yıllar sonra Medvedev’i tanıdı

Robot, Perm kentindeki Morion Dijital teknoloji parkına gelen Medvedev’i “Merhaba Dmitriy Anatolyeviç. Sizle en son 3 yıl 10 ay 6 gün 7 saat 15 dakika ve 40 saniye önce karşılaşmıştık” dedi.

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ KULLANIYOR

Promobot şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Yujakov, daha sonra Medvedev’e ilk olarak teknoloji parkının açılışında gördüğü robotun, yüz tanıma sistemi sayesinde kendisini tanıdığını söyledi. Medvedev daha sonra Promobot’ların kendisi için hazırladığı konseri dinledi