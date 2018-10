Rus Su-35 Endonezya'da Amerikan engeliyle karşılaştı Rus Kommersant Gazetesi, ABD'nin Yaptırımlar Yasasının (ABD'nin Muhaliflerine Yaptırımlarla Karşılık Verme Yasası/ Countering the Opponents of the United States through Sanctions /CAATSA) nedeniyle Rusya'nın 11 adet Su-35'i Endonezya'ya teslim etmekte zorlandığını bildirdi.