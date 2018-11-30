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Rus teknolojisi CERN araştırmalarında kullanılacak

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralini inşa edecek Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un nükleer yakıt şirketi TVEL, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde (CERN) kurulacak 'Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı' (FCC) adlı makine için süperiletken tel geliştirdi.

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Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, TVEL bünyesindeki Chepetsk Mekanik Fabrikası'nda (CMP) bilim insanlarının temel parçacık fiziğiyle ilgili araştırmalarını sürdürmelerini sağlayacak FCC için süperiletken tellerin üretimine başlandı.

Eylül ayında TVEL ve CERN arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda üretime geçildi. Fabrikada yıl sonuna kadar dört süperiletken tel versiyonu üretilecek. Çevre uzunluğunun 100 kilometreye ulaşması öngörülen FCC gibi bir makinenin oluşturulması için yüksek miktarda süperiletken tel gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CMP Proje Yöneticisi Andrey Yeseneev, "Bugün eşi görülmemiş ideal bir niyobyum-kalay teli oluşturma üzerine çalışıyoruz. Bu tür nicel özelliklere dünyada henüz hiç kimse ulaşmadı. Bu, CMP için son derece ciddi bir görev. Çalışmaların yeterlilik aşamasının başarılı şekilde yürütülmesi, yılda yaklaşık 100 ton süperiletken tel üretmemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Süperiletken malzemeler, temel bilim projelerinin yanı sıra modern tıbbi ekipmanların geliştirilmesinde kullanılıyor.

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