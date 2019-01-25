Rus uzay aracı bu akşam kontrollü bir şekilde yanarak yörüngeye girecek

10 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 3 tonluk gıda, yakıt ve erzak taşıyan Rus uzay aracı Progress MS-09 görevini tamamlamasının ardından bugün (19:50 TSİ) kontrollü bir şekilde yanarak yörüngeye girecek ardından Pasifik okyanusuna düşecek.

10 Temmuz 2018'de Rusya'nın Baikonur Uzay Merkezi'nden Soyuz-2-1a roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen uzay aracı Progress MS-09 istasyonda bulunan astronotların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 3 tonluk gıda, yakıt ve erzak götürmüştü.

Tek kullanımlık uzay kapsüller (uzay araçları) görevlerini tamamladıktan sonra dünya yörüngesine kontrollü bir şekilde sokuluyor ardından kapsülün bir kısmı atmosferde yanıyor ancak ısıya ve yanmaya dayanıklı parçaları düşürülüyor. Kontrollü düşürmeler genelde Pasifik okyanusuna yapılıyor. Bu sebepten Pasifik okyanusunun güneyi gökbilimciler tarafından "uydu çöplüğü" olarak anılıyor.