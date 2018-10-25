Rus uzman: Türk uzmanlar, Rusya’daki eğitimlerde S-400’lerle atış yapacak

Korotçenko, Rusya'nın S-400 konusundaki sorumluluklarını vaktinde yerine getireceği değerlendirmesinde bulundu.

Korotçenko "Türkiye'nin belirttiği tarihler sözleşmede yazılı. Sözleşmenin koşulları bunlar. Rusya elbette sevkiyat dışındaki, S-400'leri kullanacak askerlerin eğitimi gibi sorumluluklarını yerine getirecek. Anlaşma çerçevesindeki zorunlu unsurlardan biri de Türk askerlerinin, Rusya'daki bir poligonda, sonradan Türkiye'ye gönderilecek S-400'lerde gerçek atışlar yapması olacak" dedi.

‘TÜRK ASKERLERİ BİRİNCİ SINIF EĞİTİM ALACAK'

S-400 anlaşmasının büyük çapta bir işbirliği olduğunu belirten Korotçenko "Türkiye gerçekten dünyanın en iyi hava savunma sistemi olan S-400'leri alacak. S-400 Patriot'tan çok daha iyi. Ayrıca bu sistemleri kullanacak askerlerine Rusya'da birinci sınıf eğitim aldıracak" ifadelerini kullandı.

Korotçenko, S-400 eğitim süreci ile ilgili de "S-400 kolektif bir silah. Başarılı bir şekilde kullanımı uzmanlardan oluşan bir ekiple mümkün. Türk uzmanlar tam kapsamlı çalışma için eğitilecek ve S-400'leri etkin bir şekilde kullanacaklar" dedi.

Korotçenko, eğitim süresinin de sözleşmede yer aldığını kaydetti.

‘S-400'LER TÜRKİYE İÇİN ÖNCELİKLİ OLARAK ÜRETİLECEK, TEST EDİLECEK VE SEVK EDİLECEK'

Korotçenko "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın kişisel ricası doğrultusunda sistemler öncelikli olarak üretilecek, test edilecek ve Türkiye'ye sevk edilecek. Erdoğan için ulusal hava sahası savunması kritik önem taşıyor. Bu nedenle Rusya, sözleşmedeki koşulları olabildiğince kısa sürede ve ayrı bir yüksek kalite ile yerine getirecek" dedi.

Akar, "Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız" açıklamasını yapmıştı.

(Sputnik)