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Bilim-Teknoloji

Ruşen Kömürcü, 'Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nin yeni başkanı oldu

Yerli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, faaliyetlerini 'yerlilik' ve 'millilik' ilkesiyle sürdüren Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) yeni başkanı oldu.

AA21 Ocak 2025 Salı 12:12 - Güncelleme:
Ruşen Kömürcü, 'Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nin yeni başkanı oldu
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HTK, OSTİM tarafından, 2017'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) desteğiyle, haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek, ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek ve geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanmasını ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesini sağlamak, üniversitelerin geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla kuruldu.

Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı ve yerli ekosistemi güçlendirmeyi de hedefleyen HTK, 183 üyesiyle ülkenin haberleşme altyapısını güçlendirmeye yönelik milli çözümler geliştiriyor.

- "ULAK HABERLEŞME VE HTK'NIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ PROJELER, SEKTÖRE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"

HTK Yönetim Kurulu Başkanlığına ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü seçildi.

Görevi Mustafa Yaman'dan devralan Kömürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve milli teknolojilerin gelişimini hızlandırarak, Türkiye'yi küresel arenada daha güçlü oyuncu haline getirme vizyonuyla çalışacaklarını belirtti.

Kömürcü, Türkiye'de 3 bini aşkın baz istasyonuyla hizmet veren ULAK Haberleşmenin, 4,5G ve 5G çözümleriyle ülkenin haberleşme altyapısını güçlendirdiğini söyledi.

Yerli ekosistemde geliştirilen teknolojilerle sektör için yenilikçi çözümler sunan şirketin, Türkiye'nin iletişim gücünü artırmayı amaçladığını dile getiren Kömürcü, şu ifadeleri kullandı:

"HTK Yönetim Kurulu Başkanı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 5G altyapısında yerli ve milli çözümlerin önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladığı vizyon doğrultusunda, ULAK Haberleşme ve HTK'nin gerçekleştireceği projeler sektöre önemli katkılar sağlayacak. BTK tarafından ihale çalışmaları hızla sürdürülen ve Türkiye'nin bilişim tarihini yeniden yazacak 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamalarını milli katkılarla gerçekleştirileceğiz."

Kömürcü, HTK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü ile AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'yi ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye'nin haberleşme altyapısına dair yerli çözümler ile sektörel işbirliği olanaklarına ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu.

  • Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi
  • ULAK
  • milli

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