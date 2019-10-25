Rusya, geleneksel müttefiki Sırbistan'a, ortak bir askeri tatbikatta kullanılmak üzere S-400 hava savunma sistemi gönderdi. Moskova böylece S-400'lerini bir tatbikat için ilk kez yurt dışına göndermiş oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “S-400 bölümü ve Rus Hava Kuvvetleri’nin Pantsir-S bataryası, ilk defa bir yabancı devlet topraklarında tatbikatta yer alacakları Sırbistan’a devredildi” denildi.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç de, S-400'leri tatbikat esnasında bizzat izleyeceğini söyledi.