Rusya, 20 adetten fazla jet motor teslim alacağını açıkladı

Toplamda 22 adetlik bir teslimat beklenirken, Rusya, motorları bu yılın sonlarına doğru teslim alacak. Sistemlerin bremze testleri hâlihazırda devam ediyor. Bremze testlerinin sonuçlarına göre PJSC Kuznetsov’un seri üretime hazırlık seviyesi tespit edilecek ve son düzenlemelerin ardından motorlar son kullanıcıya yönlendirilecek.

NK-32 motorlarının devamlılığı, Tu-160 filosunun harbe hazırlık seviyesini önemli ölçüde artıracak. Yeniden üretilen motorların ömrünün yaklaşık 12 yıldan fazl olacağı tahmin ediliyor.

Tu-160 uçakları Rusya’nın stratejik bombardıman alanındaki en önemli gücünü oluşturuyor. Ses üstü hızlarda uçabilen ve değişken ok açılı kanat yapısına sahip Tu-160 uçakları, 40 bin kilogram mühimmat taşıma kabiliyetine sahip. Platformun operasyonel yarıçapı ise 10 bin 500 kilometre.

(C4Defence)