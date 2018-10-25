Rusya askeri uyduyu yörüngesine gönderdi

Rusya bugün Arhangelsk Oblastı'na bağlı Mirni kentinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketi ile Rus ordusunun Liana sinyal istihbaratı (SIGINT) programının dördüncü uydusu olan Lotos-S1 uydusunu yörüngesine gönderdi.

İki hafta önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague'u taşıyacak Soyuz roketi fırlatılışı esnasında bir arızanın meydana gelmesi sonucu başarısız olmuştu.

Liana programı, 1990'larda, Sovyet dönemi Tselina ve US-PM uzay aracının yerini alması için başlatılan askeri bir sinyal istihbaratı programı. Rus ordusunun uydularının görevi tam olarak açıklanmasa da yerini aldığı istihbarat uydularından yola çıkılarak bazı görevleri bilinebiliyor. Bunlar: Elektronik gözetleme, Rusya'ya geri gönderilen radyo sinyallerinin analizi, yakalanması ve toplanması için kullanılması olarak tanımlanıyor.