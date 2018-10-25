Rusya askeri uyduyu yörüngesine gönderdi
Rusya basaşarısız Soyuz MS-10 görevinden 2 hafta sonra başarılı bir Soyuz roket lansmanı gerçekleştirdi. Bu fırlatmada Rus ordusuna ait istihbarat uydusu Lotos-S1 yörüngesine gönderildi
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Rusya bugün Arhangelsk Oblastı'na bağlı Mirni kentinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketi ile Rus ordusunun Liana sinyal istihbaratı (SIGINT) programının dördüncü uydusu olan Lotos-S1 uydusunu yörüngesine gönderdi.
İki hafta önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague'u taşıyacak Soyuz roketi fırlatılışı esnasında bir arızanın meydana gelmesi sonucu başarısız olmuştu.
Liana programı, 1990'larda, Sovyet dönemi Tselina ve US-PM uzay aracının yerini alması için başlatılan askeri bir sinyal istihbaratı programı. Rus ordusunun uydularının görevi tam olarak açıklanmasa da yerini aldığı istihbarat uydularından yola çıkılarak bazı görevleri bilinebiliyor. Bunlar: Elektronik gözetleme, Rusya'ya geri gönderilen radyo sinyallerinin analizi, yakalanması ve toplanması için kullanılması olarak tanımlanıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.