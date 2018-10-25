Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Rusya askeri uyduyu yörüngesine gönderdi

Rusya basaşarısız Soyuz MS-10 görevinden 2 hafta sonra başarılı bir Soyuz roket lansmanı gerçekleştirdi. Bu fırlatmada Rus ordusuna ait istihbarat uydusu Lotos-S1 yörüngesine gönderildi

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya bugün Arhangelsk Oblastı'na bağlı Mirni kentinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketi ile Rus ordusunun Liana sinyal istihbaratı (SIGINT) programının dördüncü uydusu olan Lotos-S1 uydusunu yörüngesine gönderdi.
 
İki hafta önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague'u taşıyacak Soyuz roketi fırlatılışı esnasında bir arızanın meydana gelmesi sonucu başarısız olmuştu.
 
Liana programı, 1990'larda, Sovyet dönemi Tselina ve US-PM uzay aracının yerini alması için başlatılan askeri bir sinyal istihbaratı programı. Rus ordusunun uydularının görevi tam olarak açıklanmasa da yerini aldığı istihbarat uydularından yola çıkılarak bazı görevleri bilinebiliyor. Bunlar: Elektronik gözetleme, Rusya'ya geri gönderilen radyo sinyallerinin analizi, yakalanması ve toplanması için kullanılması olarak tanımlanıyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ziya Gökalp´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 25 Ekim 1924

Ziya Gökalp´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 25 Ekim 1924

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA