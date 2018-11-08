Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC), geleceğin stratejik bombardıman uçağının tasarımına başlandığını duyurdu UAC’ın Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre, uçakla ilgili tüm çalışmalar Rusya Başkomutanı Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun özel kontrolü altında yürütülüyor.