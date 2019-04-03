Rusya, Çin'e ikinci parti S-400'ler temmuz ayında teslim edecek

Rusya'dan Çin’e yönelik ikinci parti S-400'lerin ilk ekipmanını taşıyan geminin bu yılın temmuz ayı sonunda sözleşmede belirtilen süreden yaklaşık beş ay önce teslim edileceği bildirildi.

TASS haber ajansına konuşan ve isminin verilmesini istemeyen askeri kaynak, ikinci partinin tamamının Çin'e ulaşması için en az üç geminin kullanılacağını belirtti.

Gönderilecek ilk partide, regüler komuta merkezi, bir S-400 fırlatma rampası, enerji kaynağı ve ek donanımların bulunacağı bildirildi. Son geminin gönderileceği tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.

İLK PARTİ DENİZDE ÇIKAN FIRTINA NEDENİYLE ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Rusya'nın Ocak 2018’de Çin'e gönderdiği ilk parti S-400 hava savunma sistemlerinin zarar görmesi üzerine gemiler Rusya’nın kuzeyindeki St. Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga limanına geri dönmüştü.

ZARAR GÖREN S-400'LER İMHA EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bu yılın şubat ayında gerçekleştirilen DEX-2019 savunma fuarında bir basın toplantısı gerçekleştiren Rostech Başkanı Sergey Çemezov, "Geçtiğimiz yıl Çin'e yapılan ilk teslimat sırasında füzeleri taşıyan gemiye fırtına vurdu, S-400'ler kullanılamaz hale geldi. Biz tüm partiyi imha etmek zorunda kaldık. Ancak o partinin teslimatını hızlı bir şekilde Çin'e yeniden yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.