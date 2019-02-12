Rusya, dünyadaki internet ağından bağımsız ulusal bir ağ için yasa tasarısını kabul etti

Rusya Devlet Duması, dünya çapında yaşanabilecek bir internet kesintisi durumunda, Rusya'da internetin istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmesi için bir yasa tasarısını kabul etti.

Alt Meclis'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre tasarı, Rusya'da ulusal bir ağ sisteminin oluşturumlasına yönelik çalışmaları kapsıyor.

Açıklamada sistemin geliştirilmesi için gerekli ihtiyaç ve düzenin Rusya Federal İletişim Denetim Servisi (Roskomnadzor) tarafından belirleneceği belirtildi.