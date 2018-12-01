Rusya Güneye radar konuşlandırıyor

atılı keşif uçaklarının Karadeniz üzerindeki uçuşlarından rahatsızlık duyan Moskova yönetimi, Karadeniz’de artan NATO keşif faaliyetlerinin ardından ülkenin güney kesimine Nebo-UM radar sistemi konuşlandırdığını açıkladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü faaliyete geçen radar sistemi, Nebo-U serisi radarların modernize edilmiş versiyonu olarak biliniyor. VHF/çok bandlı 3D radar sistemi olan Nebo-UM, NATO kayıtlarında Tall Rack kod adıyla yer alıyor.

Mobil bir radar olan sistem, her hava koşulunda çalışabiliyor ve uçak, seyir füzesi, balistik füze ve hipersonik harp başlığı gibi farklı tehditleri tespit edebiliyor. Azami etkili menzili 600 kilometre olarak açıklanan Nebo-UM, verileri bölgedeki hava savunma sistemlerine aktarabiliyor. Nebo-UM radarı, tek başına veya radar ağının bir parçası olarak görev yapabiliyor.

Rus Batı Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada, sistemin bölgedeki Rus askeri hava kontrolünü pekiştireceği vurgulandı. Kasım ayı başında EP-3 Aries uçağı, Rus uçaklarının agresif önlemesine maruz kalmıştı. Rus askeri kaynaklar sadece geçen hafta 16 yabancı uçağın Rus hava sahası sınırlarında tespit edildiği ve bunlardan üçünün önlendiğini belirtti.

(C4Defence)